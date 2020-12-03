Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже 1 впервые с конца августа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился ниже единицы впервые с конца августа и составил 0,99. В Москве этот показатель в четверг снизился с 0,96 до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ниже 1 коэффициент сохраняется в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Свердловская область (0,96).

Сразу в трех регионах он равен единице. Это - Иркутская область, Красноярский край, где на данной отметке показатель держится уже девятый день подряд, и Санкт-Петербург, в котором он опустился до этого уровня впервые с 24 сентября.

В Нижегородской области коэффициент составил 1,01, в Воронежской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,03, в Ростовской области - 1,05, в Подмосковье - 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.