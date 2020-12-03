В Москве выявили за сутки 7 750 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новые 7 750 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 625 189 инфицированных, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве был выявлен 5 191 заболевший. Прирост новых случаев составил 1,3%.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 849 пациентов, 73 пациента скончались.

За все время выздоровели 471 833 человека, 9 126 умерли. В настоящее время в столице болеют 144 230 человек.

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