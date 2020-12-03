В России в 2020 году замедлились темпы снижения рождаемости

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рождаемость в январе-сентябре 2020 года снижалась, однако темп спада замедляется. Об этом в четверг сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе-сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются. При этом отмечу, что сам темп спада замедляется. То есть в 2019 году по сравнению с 2018 годом мы снижались быстрее, чем в 2020 году по сравнению с 2019 годом", - сказал она на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

По ее словам, за январь-сентябрь в стране родилось 1 млн 69 тыс. детей - это на 47 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

"При этом в сентябре, отмечу, впервые наблюдается рост рождаемости. В сентябре родилось 130 с половиной тыс. детей - это на 9 тыс. детей или на 7,5% больше, чем в сентябре 2019 года. <...> В целом, по оценкам Росстата, в 2020 году ожидается снижение рождаемости на 2,9%", - добавила Баталина.