Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Чехия прекращает разработку собственной вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг Чешское информационное агентство.

По его данным, министерство здравоохранения останавливает деятельность исследовательской группы вирусологов, работавших с мая над созданием такого препарата под руководством кардиолога и депутата парламента Веры Адамковой. В качестве базы для разработок использовался национальный институт гематологии и диффузии крови, а также институт клинической и экспериментальной медицины.

Как указывает агентство, одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, считавший, что исследователи не успеют быстро создать эффективный препарат и уступят пальму первенства другим разработчикам.

По данным Минздрава, в среду коронавирус был выявлен еще у 4 563 жителей Чехии, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 533 тысячи случаев заболевания. Общее количество летальных исходов достигло 8 515.