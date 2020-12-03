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Пандемия COVID-19

Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса

Как указывает Чешское информационное агентство, одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, считавший, что исследователи не успеют быстро создать эффективный препарат

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Чехия прекращает разработку собственной вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг Чешское информационное агентство.

По его данным, министерство здравоохранения останавливает деятельность исследовательской группы вирусологов, работавших с мая над созданием такого препарата под руководством кардиолога и депутата парламента Веры Адамковой. В качестве базы для разработок использовался национальный институт гематологии и диффузии крови, а также институт клинической и экспериментальной медицины.

Как указывает агентство, одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, считавший, что исследователи не успеют быстро создать эффективный препарат и уступят пальму первенства другим разработчикам.

По данным Минздрава, в среду коронавирус был выявлен еще у 4 563 жителей Чехии, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 533 тысячи случаев заболевания. Общее количество летальных исходов достигло 8 515.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
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