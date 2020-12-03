Рособрнадзор запустил специальный навигатор для помощи выпускникам в подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор запустил специальный навигатор, который поможет учителям и школьникам подготовиться к предстоящим Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) запустили навигатор по материалам, которые будут полезны выпускникам и педагогам при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ) в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемый навигатор ГИА (Государственная итоговая аттестация) размещен в специальном разделе на сайте Рособрнадзора.

"Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам. Материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Они будут полезны как для организации занятий в классе, так и для дистанционной и самостоятельной подготовки", - привели в пресс-службе слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Навигатор содержит актуальную информацию о проведении экзаменов в 2020-2021 учебном году. Также он поможет выпускникам и педагогам сориентироваться в материалах, размещенных на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает ссылки на полезные материалы и аннотации к ним. Все материалы сгруппированы по трем разделам: "Материалы для подготовки к ЕГЭ", "Материалы для подготовки к ОГЭ" и "Материалы для учителей".