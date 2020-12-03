Минздрав заявил о необходимости скорректировать целевые показатели по снижению смертности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Целевые показатели по снижению смертности нацпроекта "Демография" потребуют некоторых корректировок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на совещании в Совфеде, посвященном реализации нацпроектов в условиях распространения коронавируса.

"Очевидно, что в силу объективных причин здесь будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений. Но при обсуждении любой корректировки мы, конечно, должны прежде всего исходить из возможности реализации дополнительных мероприятий, которые могли бы обеспечить достижение показателя, который был изначально запланирован. <...> Нужно принять дополнительны меры для того, чтобы нивелировать те негативные тенденции, которые фиксируются за счет дополнительных усилий на ряде приоритетных направлений, в числе которых, конечно, и вопросы общественного здоровья", - сказал он.

Салагай также отметил, что в первые дни нового года традиционно фиксируется некоторый рост смертности. "Поэтому мы, работая с регионами, должны в обязательном порядке обращать внимание региональных коллег на эту проблематику, и для нас это дополнительный резерв сохранения жизней, которыми мы, конечно, не имеем права пренебрегать", - добавил замминистира.

Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни являются одними из ключевых целей нацпроекта "Демография". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.