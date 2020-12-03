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В Якутске введен особый противопожарный режим на период новогодних праздников

На период действия режима усилят работу по информированию населения о мерах соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска установили особый противопожарный режим на период новогодних праздников, сообщает пресс-служба мэрии.

"На территории городского округа "город Якутск" с 9:00 (03:00 мск) 3 декабря 2020 года до 9:00 11 января 2021 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы города Якутска подписано 2 декабря", - сказали в мэрии.

На период действия режима усилят работу по информированию населения о мерах соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту. Особое внимание будет уделено очистке прилегающих территорий от мусора и сносу бесхозных строений.

Межмуниципальному управлению МВД "Якутское" совместно с отделом надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по региону рекомендовано проводить внеплановые проверки многоквартирного жилого фонда и частного жилого фонда на предмет соблюдения первичных мер пожарной безопасности.

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