Из Франции выслали 66 иностранцев, подозреваемых в радикальных настроениях

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Франции выслали из страны за последние полтора месяца 66 иностранцев по подозрению в том, что они разделяют радикальные идеи. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RTL.

"66 человек высланы из Франции к настоящему моменту, - сказал он. - Еще около 50 человек находятся в центрах административного задержания в ожидании высылки". Как отметил глава МВД, процесс депортации затрудняет тот факт, что "у Франции в связи с пандемией коронавируса закрыто воздушное сообщение с рядом стран".

Он также проинформировал, что "сегодня во второй половине дня начнется реализация мер по установлению контроля над 76 мечетями, где, предположительно, ведется пропаганда идей радикального исламизма".

В середине октября МВД республики сообщило, что власти следят более чем за 4 тысячами иностранцев, которых подозревают в радикализации, и готовятся выслать из страны 231 из них.

Осенью Франция подверглась серии нападений террористов. 25 сентября в Париже исламист ранил прохожих у здания, где ранее располагалась редакция еженедельника Charlie Hebdo. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю и географию. Нападавший перерезал ему горло.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, преступник задержан. В тот же день нападения были совершены в Авиньоне и саудовском городе Джидда, где злоумышленник атаковал охранника французского консульства.