Минтруд заявил, что более 1,2 млн безработных россиян нужно трудоустроить в 2021 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,2-1,3 млн безработных россиян необходимо трудоустроить в 2021 году. Об этом в четверг заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Мы видим тот рост численности безработных, который у нас фиксируют как наши центры занятости, так и Росстат по своим [исследованиям], по методологии Международной организации труда. По нашим оценкам, с учетом того поручения, которое было дано президентом о восстановлении показателей занятости к концу 2021 года, в следующем году порядка 1,2-1,3 млн граждан из тех, которые потеряли работу и перешли в категорию безработных, незанятых граждан, нам нужно будет соответственно трудоустроить", - сказала она на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

По последним данным Росстата, в сентябре общее число безработных граждан составило 4,8 млн человек. Количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда на 16 ноября, составляет 3,36 млн человек.

Ранее сообщалось, что показатель уровня безработицы в РФ к концу 2021 года составит чуть меньше 5%.