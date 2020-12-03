Россотрудничество объявило конкурс на второе название агентства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество объявило конкурс на новое благозвучное и легко запоминающееся название для агентства. Заявки принимаются до 3 января, итоги объявят 1 февраля.

В Telegram-канале агентства сообщили, что название "Россотрудничество" будет по-прежнему использоваться в официальных документах, но нужно второе, которое легко произносится. Это особенно важно для тех, кто не владеет русским языком.

Новое название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень -рос-, -рус- или -rus- и хорошо восприниматься людьми, владеющими основными языками ООН. Оно должно отражать дух организации и ее миссию: реализация международного гуманитарного сотрудничества и гуманитарной дипломатии, содействие международному развитию. Один участник конкурса может предложить не более трех идей.

20 января будет озвучен список из 10 лучших названий, затем состоится народное голосование, а Общественный совет Россотрудничества подведет окончательные итоги.

В качестве приза победитель получит возможность посетить один из российских центров науки и культуры (РЦНК) за рубежом и ознакомиться с его деятельностью. Если же конкурс выиграет иностранец, для него организуют туристическую поездку по России. Она состоится, как только позволит эпидемическая обстановка.

О планах ребрендинга глава агентства Евгений Примаков сообщил еще в августе. Он объяснил это тем, что такие аббревиатуры и названия, как РЦНК и Россотрудничество, иностранцам трудно произносить.