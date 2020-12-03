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Рособрнадзор: изменений в части сдачи ЕГЭ для получения аттестатов в 2021 году пока нет

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного уровня

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решения по корректировке порядка проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году пока не принимались, заявили ТАСС в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

"Пока никаких решений в части корректировки порядка проведения ЕГЭ в 2021 году, в том числе экзамена по базовой математике, не принималось", - сообщил представитель пресс-службы.

Согласно актуальной информации, указанной на сайте Рособрнадзора, для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам текущего года необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного уровня.

Выпускникам школ в 2020 году не нужно было сдавать ЕГЭ для получения аттестата, соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в июне.

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