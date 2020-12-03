Федерация отельеров Турции заявила, что ограничения из-за пандемии не касаются иностранцев

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Введенные турецкими властями новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом не распространяются на иностранных граждан, посещающих республику. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.

"Иностранцам в этом плане повезло, так как новые ограничения, которые озвучил президент Турции Тайип Эрдоган, их не касаются", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, в распространенном 20 ноября циркуляре МВД отмечалось, что "иностранные туристы освобождаются от необходимости соблюдать режим комендантского часа".

В понедельник Эрдоган объявил о введении комендантского часа в Турции по будням с 21:00 до 05:00, а также в выходные дни. Кроме того, в республике ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. В свою очередь при входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь "кодами здоровья".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 513 тысяч, умерли 14 129 человек, выздоровел 414 141 пациент.