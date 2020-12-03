В Петербурге до Нового года не будет новых ограничительных мер из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга не будут вводить новых ограничительных мер до конца года из-за пандемии нового коронавируса. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"До конца года никаких дополнительных мер не планируем", - сказал он.

Елин также отметил, что в Петербурге готовы снять ряд ограничений, если ситуация за две недели стабилизируется.

"Мы хотим на две недели максимально создать паузу, чтобы то неустойчивое равновесие, плато, которое мы сейчас получили, ни в коем случае чтобы мы не пошли в рост заболевания. Если нам удастся снять этот риск, то мы эти ограничения снимем, вернемся к ситуации, в которой были до введения ограничений. Двух недель хватит, чтобы это понять, начиная с сегодняшнего дня, в какой ситуации мы находимся", - сказал он.