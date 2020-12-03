Около 40 медучреждений Татарстана будут проводить вакцинацию жителей от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы России. Как сообщил 1 декабря на заседании координационного совета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны.

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Татарстан ожидает поступление первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" на следующей неделе, вакцинацию населения будут проводить около 40 медицинских учреждений. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"На следующей неделе действительно ожидаем первую партию [вакцины]. Лейла Ринатовна (Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана) сегодня подтвердила, что это порядка 3 тыс. 700 доз, которые должны к нам прийти - вакцина "Спутник V", речь идет об этой вакцине. Порядка 40 медицинских учреждений, которые будут готовы принять и начать проводить эту вакцинацию", - сказала она.

Галимова уточнила, что перед вакцинацией требуется сдача двух анализов - теста на наличие коронавируса нового типа и наличие антител.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабная вакцинация от коронавируса российских врачей и учителей может начаться уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана, в республике по состоянию на 3 декабря зарегистрировали 87 случаев новых случаев коронавируса, всего зарегистрирован 10 601 случай инфицирования. За весь период выздоровели 9 294 пациента.