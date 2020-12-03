Глава СПЧ обратил внимание на проблему ухода за инвалидами в ковидных центрах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что к нему поступают обращения о трудностях при уходе за инвалидами в ковидных больницах. Об этом он рассказал в четверг в ходе круглого стола, который проходит в Международный день инвалидов в Общественной палате РФ.

"Есть проблема, когда граждане с ограниченными возможностями заболевают ковидом. Особенно одинокие граждане, когда они оказываются в больнице, где в красную зону никого не пускают, и даже не в красной зоне, непонятно, кто будет помогать этому человеку", - сказал Фадеев.

"Непростая история, я не разбираюсь в этой истории, но сигналы поступают", - добавил он.

Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России обновило максимум - в стране выявили 28 145 заболевших, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. При этом заразившихся оказалось меньше, чем вылечившихся - за сутки выздоровели 29 502 россиянина.