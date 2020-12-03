Правительство Италии ужесточило карантинные меры на праздничный период

Как указывается в сообщении пресс-службы правительственного дворца Киджи, данный документ направлен на сдерживание распространения коронавируса нового типа. Кроме того, 25 и 26 декабря и 1 января запрещается выезжать из города постоянного проживания. Исключения могут быть сделаны при наличии весомых причин рабочего характера или необходимости прохождения лечения. Итальянцам запретили также в указанный праздничный период выезжать в так называемые вторые дома (дачи) на морских побережьях или в горах, если они находятся за пределами области постоянного проживания.

До сих пор передвижение внутри страны было ограничено и зависело от эпидемической ситуации в регионах, которые были поделены на "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Перемещаться можно было только по областям "желтой зоны", в которую входили, в частности, столичная Лацио, остров Сардиния, северная Венето. К Рождеству вся Италия должна быть "желтой", говорят в правительстве. И для сохранения эффекта действовавших до сих пор ограничительных мер, приведших к началу снижения взлетевшей в октябре эпидемиологической кривой, вводятся ограничения на передвижение. Это не позволяет многим итальянским семьям собраться за рождественским столом, как это принято в католической Италии.

В ожидании нового указа премьера

До конца дня премьер-министр Джузеппе Конте должен подписать новый указ по мерам профилактики и недопущению распространения заражения, в котором должны быть даны указания по работе ресторанов, магазинов, горнолыжных курортов и гостиниц. Среди прочего будет сохранен режим комендантского часа с десяти вечера, что не допускает возможности празднования Нового года на площадях, как это принято, а также проведения частных вечеринок и праздников. В новогоднюю ночь комендантский час будет действовать до семи утра. Сейчас этот режим действует до пяти утра. На более раннее время будут перенесены рождественские мессы в церквях.

Данный документ вызвал серьезные политические споры и протесты со стороны ряда региональных руководителей и представителей отдельных секторов оказания услуг. В Италии скорее всего работа горнолыжных курортов возобновлена не будет, по меньшей мере в наиболее доходный праздничный период. Как сообщает в среду газета La Repubblica, возобновление работы горнолыжных курортов возможно с 7 января. Однако многие вопросы, как указывают СМИ, находятся на стадии обсуждения и уточнения.

С начала пандемии в Италии число инфицированных превысило 1,6 млн человек, из которых более 57 тыс. умерли. В октябре началась вторая волна эпидемии, которую власти склонны связывать с чрезмерным ослаблением карантинных мер в августе. Как накануне отметил министр здравоохранения Роберто Сперанца, "третья волна за углом, если мы не будем придерживаться строгих ограничений". Весной власти планируют начать кампанию по массовой вакцинации и опасаются, чтобы она не совпала с новым увеличением числа инфицированных.