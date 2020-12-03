Комитет по культуре Петербурга передал Роспотребнадзору данные о несогласованных концертах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга передал управлению Роспотребнадзора данные о трех несогласованных концертах, которые в ближайшие дни запланированы на площадках, где ранее были выявлены нарушения противоэпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"28 ноября во время выездных контрольных мероприятий Роспотребнадзором были выявлены нарушения противоэпидемиологических требований в клубах "Космонавт" и "А2". В результате осмотра концертных площадок надзорным органом были составлены протоколы о временном запрете деятельности, что исключает возможность проведения там мероприятий до решения суда. Таким образом, концерт группы "Мельница" в клубе "А2" 4 декабря, а также концерты группы "Крематорий" и "Ундервуд" в клубе "Космонавт" 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы. Данные о несогласованных мероприятиях переданы сотрудниками комитета по культуре Санкт-Петербурга в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комитете отметили, что с актуальным списком согласованных мероприятий численностью более 50 человек можно ознакомиться на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.

В соответствии с действующими ограничениями, с 1 декабря наполняемость концертных залов, театров и кинотеатров в Санкт-Петербурге не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Кроме того, продолжает действовать запрет на продажу билетов без указания зрительского места - например, на танцпол.

Также ограничениями предусмотрен запрет на мероприятия с числом участников более 50 - как в помещениях, так и на открытом воздухе. Мероприятия с участием более 50 человек должны согласовываться с исполнительными органами власти Петербурга. Ограничения действуют до 15 января 2021 года.