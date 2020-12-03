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Пандемия COVID-19
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Итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля

В Минпросвещения заявили, что пока не планируют еще раз переносить сочинение

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ пока не планирует еще раз переносить итоговое сочинение для учащихся одиннадцатых классов, однако такое решение может быть принято в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил в четверг глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Перенос сочинения - это тоже вынужденная мера. <...> Мы надеемся, что выполнение тех требований [по предотвращению распространения коронавируса] нам обеспечит безопасность проведения сочинений, и других переносов не будет. Но, конечно, мы еще раз будем смотреть по ситуации. Если увидим, что ситуация меняется, то соответствующие решения будут приняты", - сказал он.

Кравцов подчеркнул, что у учащихся сохраняется возможность переписать итоговое сочинение в случае неудовлетворительного результата.

Ранее по приказу Минпросвещения и Рособрнадзора итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, было перенесено со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года. Дополнительные даты - 21 апреля и 5 мая.

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