Итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ пока не планирует еще раз переносить итоговое сочинение для учащихся одиннадцатых классов, однако такое решение может быть принято в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом заявил в четверг глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Перенос сочинения - это тоже вынужденная мера. <...> Мы надеемся, что выполнение тех требований [по предотвращению распространения коронавируса] нам обеспечит безопасность проведения сочинений, и других переносов не будет. Но, конечно, мы еще раз будем смотреть по ситуации. Если увидим, что ситуация меняется, то соответствующие решения будут приняты", - сказал он.

Кравцов подчеркнул, что у учащихся сохраняется возможность переписать итоговое сочинение в случае неудовлетворительного результата.

Ранее по приказу Минпросвещения и Рособрнадзора итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, было перенесено со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года. Дополнительные даты - 21 апреля и 5 мая.