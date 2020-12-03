Добровинский обжаловал решение адвокатской палаты о лишении его статуса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Александр Добровинский обжаловал в Хамовническом суде решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года.

Согласно данным картотеки суда, иск зарегистрирован и материалы переданы судье Герману Бугынину, который также рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Он же будет рассматривать жалобу на решение палаты о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина.

Добровинский подтвердил ТАСС, что подал жалобу на решение палаты.

29 октября Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского адвокатского статуса на два года за высказывания о том, как актеру Михаилу Ефремову "уйти от наказания" и о его виновности после обращения к нему для его защиты. После аварии с участием Ефремова Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания". Также он заявлял, что защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам. По словам Добровинского, обращение о защите актера поступило к его секретарше, через которую он передал отказ и сам не стал разговаривать.

При этом совет не нашел нарушений адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части. Также прекращено дисциплинарное производство, возбужденное по представлению московского управления Минюста в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по уголовному делу Ефремова.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. 10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Оба представления были направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Ефремовым. Пашаев был в очередной раз лишен адвокатского статуса на один года.