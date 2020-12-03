В Калмыкии прогнозируют аномальные морозы местами до 22 градусов

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается в Калмыкии в течение пяти ближайших дней. Экстренное предупреждение распространило в четверг Главное управление МЧС по республике.

"Объявлено экстренное предупреждение. По данным калмыцкого ЦГМС, с 4 по 8 декабря по северной половине Республики Калмыкия ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью минус 12-17 градусов, местами до минус 22 градусов, днем 7-12 градусов мороза, что ниже нормы на 10-12 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

В связи с морозами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил эксплуатации электробытовых приборов, печного и газового оборудования, не допущения использования самодельных нагревательных устройств.