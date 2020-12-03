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Путин 5 декабря в режиме видеосвязи пообщается с волонтерами

По словам представителя Кремля, президент встретится с финалистами конкурса "Добровольцы России - 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 декабря, планирует в режиме видеоконференции пообщаться с финалистами конкурса "Добровольцы России - 2020". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планирует, действительно. Там идет финал конкурса "Добровольцы России - 2020". Как раз мы ожидаем, что президент встретится в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами этого конкурса", - сказал Песков, уточнив, что мероприятие состоится в середине дня.

Победителей программы "Доброволец России - 2020" объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтера). В течение следующего года авторы лучших социальных инициатив займутся развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.

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