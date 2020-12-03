Песков: представители российской власти уже давно публично делают прививки от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Авторитетные представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от коронавируса, на своем примере показывая их безопасность и необходимость в условиях пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, не стоит ли в России перенять опыт США, где бывшие президенты намерены участвовать в агитации за вакцинацию от коронавируса и планируют сделать прививки "на камеру".

"Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности [России], - напомнил он. - Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется".

Песков отметил, что так поступали "именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом". "[Они] на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", - указал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, будет ли президент выступать таким примером, Песков напомнил, что Путин сам сообщит о своем решении.