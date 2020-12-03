Профильный комитет Думы поддержал введение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. Текст решения профильного комитета размещен в думской электронной базе.

"Учитывая, что в пояснительной записке представлены достаточные сведения о правоприменительной практике, которые позволяют прийти к выводу о необходимости усиления уголовной ответственности за рассматриваемые деяния, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона", - говорится в тексте.

Комитет намерен предложить Совету Госдумы включить данный законопроект в повестку заседания нижней палаты на 9 декабря.

Законопроект внесли члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.