Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские рэперы Скриптонит и Morgenshtern, а также певица Zivert вошли в топ-3 самых популярных музыкантов в России в 2020 году по версии Apple Music, говорится в сообщении компании в четверг.

В России в 2020 году пользователи Apple Music чаще всего слушали хип-хоп: самым популярным артистом на платформе стал рэпер Скриптонит, причем в течение всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы его новый альбом не попадал в топ-10 альбомного чарта Apple Music, отмечают в компании.

В целом в десятку самых популярных исполнителей, помимо Скриптонита, Morgenshtern и Zivert, вошли JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей. Самыми популярными треками 2020 года стали "Комета" JONY, "Любимка" NILETTO и Blinding Lights от The Weeknd.

Также, по данным сервиса Shazam, в 2020 году трек Dance Monkey австралийской певицы Tones And I стал самым часто запрашиваемым треком как в России, так и по всему миру. Пользователи Shazam обращались к приложению 24,6 млн раз, чтобы распознать этот трек, - это абсолютный рекорд за всю историю Shazam. По версии сервиса в топ-3 треков 2020 года также вошли треки Intelligency от August и Blinding Lights от The Weeknd.