Путин выразил соболезнования Макрону по поводу смерти Жискар д'Эстена

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики. <...> На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что экс-президент Франции понимал ценность человеческой жизни и всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности. Также российский лидер передал слова сочувствия всем граждан Франции.

Жискар д'Эстен умер в среду в возрасте 94 лет. Его родственники сообщили агентству France-Presse, что причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция.