Кремль не обратил внимания на дискуссию вокруг акции "Последний адрес"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль не заметил особой дискуссии вокруг акции "Последний адрес" по установке мемориальных табличек на домах, где жили жертвы политических репрессий в годы советской власти. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Честно говоря, эта акция не совсем в рабочей повестке дня, и мне неизвестно о каком-то отношении главы государства к этой акции", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, обратил ли внимание на проект "Последний адрес" президент РФ Владимир Путин.

"Честно говоря, особой дискуссии мы не заметили. Может быть, мы что-то упустили из нашего внимания", - добавил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле в целом относятся к общественной дискуссии вокруг проекта.