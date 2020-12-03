Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется на сайте мэра и правительства столицы с 4 декабря, первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Пункты вакцинации заработают 5 декабря, сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб начиная с 4 декабря 2020 года <...> Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. Вся информация на портале mos.ru с завтрашнего дня", - написал мэр.

Он добавил, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, данный перечень будет расширен.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска", - пояснил Собянин.

По его словам, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. "Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - заключил мэр.

В новость были внесены изменения (13:36 мск) — добавлены подробности по тексту.