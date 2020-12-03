Власти Владимирской области решили сделать 31 декабря в этом году выходным днем

ВЛАДИМИР, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на другую дату. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова по итогам поездки главы региона в Юрьев-Польский район.

"В ответ на вопрос журналистов на пресс-подходе после открытия нового животноводческого комплекса АО "Шихобалово" губернатор сообщил о намерении сделать 31 декабря выходным днем. Решение принято с учетом эпидобстановки. Оно напрямую касается сотрудников администрации Владимирской области, всех остальных жителей области - в рекомендательном порядке. Рабочий день с 31 декабря будет перенесен на другую дату", - сообщила она, отметив, что официальный документ будет опубликован в ближайшее время.

Как уточнила собеседница агентства, с инициативой о переносе рабочего дня с 31 декабря к областным властям обратилось руководство регионального отделения ЛДПР.

В 2019 году рабочий день 31 декабря по решению руководства Владимирской области был перенесен на субботу, 28 декабря.

Первым регионом России в этом году, где 31 декабря решили сделать выходным днем, стала Белгородская область.