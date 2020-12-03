Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса. Как он написал в своем блоге, в столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации.
- Записаться на вакцинацию можно будет с 4 декабря.
- Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.
- Электронная запись будет доступна для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников соцслужб города.
- Власти будут в ближайшие недели расширять этот перечень.
- Вся информация будет опубликована на портале mos.ru с 4 декабря.
- Пункты оборудованы медицинскими холодильниками, а их персонал прошел специальное обучение, для доставки вакцины подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости.