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Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

© Сергей Бобылев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса. Как он написал в своем блоге, в столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации.

  • Записаться на вакцинацию можно будет с 4 декабря.
  • Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.
  • Электронная запись будет доступна для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников соцслужб города. 
  • Власти будут в ближайшие недели расширять этот перечень.
  • Вся информация будет опубликована на портале mos.ru с 4 декабря.
  • Пункты оборудованы медицинскими холодильниками, а их персонал прошел специальное обучение, для доставки вакцины подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости.
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