Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса. Как он написал в своем блоге, в столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно будет с 4 декабря .

. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря .

. Электронная запись будет доступна для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников соцслужб города.

будет доступна для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников соцслужб города. Власти будут в ближайшие недели расширять этот перечень .

. Вся информация будет опубликована на портале mos.ru с 4 декабря .

с . Пункты оборудованы медицинскими холодильниками, а их персонал прошел специальное обучение, для доставки вакцины подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости.