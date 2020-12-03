В Волгограде в День Неизвестного Солдата почтили память павших на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Активисты поисковых отрядов, студенты, ветераны военной службы и представители местной власти провели в четверг на главной высоте России - Мамаевом кургане в Волгограде - митинг памяти в честь Дня Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря. Метроном отсчитал минуту молчания на военно-мемориальном кладбище, к барельефу "Вам, отдавшим жизнь ради Победы" легли красные гвоздики, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, в эту памятную дату, стартует Всероссийский слет-онлайн "Поисковик" и один из проектов поискового движения России - "Научись помнить". Важно правильно понимать те события Великой Отечественной и Второй мировой войн, те факты, откуда это пошло, чем закончилось и как это происходило. Это нужно для того, чтобы передать память о войне последующим поколениям - какими жертвами досталась нам Победа и не допустить искажений исторической правды", - сказал на митинге глава Волгоградского регионального отделения "Поисковое движение России" Андрей Орешкин.

18-летний студент Александр Розенко рассказал ТАСС, что увлекся поисковым движением еще с детства, когда его прабабушка много рассказывала о том, как будучи ребенком, пережила Сталинградскую битву. "Запомнился случай, о котором она часто говорила, что она одна осталась жива после расстрела немецкими самолетами их землянки. Причем, летчики видели, что это землянка, в которой нет солдат, а только дети и женщины, и все равно открыли огонь. Мы должны помнить и знать все это и передать эту память нашим будущим детям и внукам", - сказал Розенко.

В Волгограде и во всех городах и крупных поселках Волгоградской области в четверг проходят возложения к памятникам, обелискам и безымянным могилам на воинских захоронениях в честь Дня Неизвестного Солдата. В комитете образования, науки и молодежной политики отметили, что все школы региона присоединились к всероссийскому уроку "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", в онлайн-форматах организованы тематические выставки, исторические викторины, разнообразные акции.

День Неизвестного Солдата отмечается 3 декабря, он был установлен указом президента России в 2014 году по инициативе Поискового движения России. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 году на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата".