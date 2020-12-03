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Пандемия COVID-19

Мэр Великого Новгорода заразился коронавирусом

Сергей Бусурин сейчас работает удаленно

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин получил положительный тест на коронавирус, сейчас он находится на карантине и работает удаленно.

"Дорогие друзья, получил положительный тест на коронавирус. Чувствую себя хорошо. С сегодняшнего дня до окончания карантина буду работать удаленно и онлайн", - сообщил Бусурин во "ВКонтакте".

Согласно данным регионального оперштаба, с 6 ноября в Новгородской области фиксируют более 100 случаев заражения в сутки. На 3 декабря в регионе зарегистрирован 12 441 случай коронавируса. Общее число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 8 997, умер 91 пациент.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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