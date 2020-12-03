ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Ярославская область получит 1084 дозы вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В наш регион, согласно разнарядке Минздрава, поступит 1084 дозы этой вакцины ["Спутник V"]", - говорится в сообщении.

Для хранения вакцины требуются специальные морозильные камеры с температурой не выше минус 18 градусов. Несколько медицинских учреждений региона уже закупили такие камеры. "Всего предполагается приобрести 42 камеры для поликлиник, которые и будут проводить вакцинацию", - уточняет пресс-служба.

Первая пробная партия вакцины поступила в регион 16 сентября. Сорок медработников, среди которых сотрудники скорой помощи, инфекционных отделений и врачи поликлиник, привились новой вакциной "Спутник V". Полностью вакцинация по пилотной поставке завершилась 26 октября.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. По его данным, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Ярославской области выявлено 186 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в области составляет 16 990. Всего выздоровевших 16 005, умер 91 человек.