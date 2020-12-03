В ПФР сообщили, что более 11,7 млн россиян имеют инвалидность

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 11,7 млн граждан в России имеют степень инвалидности, из них 6,2 млн - женщины, 4,8 млн - мужчины, 700 тыс. - дети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР), опубликованном на его сайте.

"3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего числа инвалидов 1,4 млн имеют первую группу инвалидности, 5 млн - вторую, 4,6 млн - третью. Женщин с инвалидностью в России 57% (6,2 млн), мужчин - 43% (4,8 млн). Дети составляют 5,6% (700 тыс.) от общего числа инвалидов. Среди детей 57% составляют мальчики (402 тыс.), а 43% - девочки (298 тыс.).

Пенсии инвалидов

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. "Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Сегодня эту пенсию получают 2,05 млн человек, а ее средний размер составляет 9,8 тыс. рублей", - сказали в ПФР.

Как отметили в фонде, если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,1 млн человек. Ее средний размер составляет 10,6 тыс. рублей.

"Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тыс. инвалидов, а ее средний размер составляет 13,2 тыс. рублей", - добавили в ПФР.

В ряде случаев инвалиды могут получать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. Такое право есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. "Таких пенсионеров на сегодняшний день 61 тыс. человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно", - отметили в фонде.

На сегодняшний день 3,4 млн. инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. Из них работают 905 тыс., 2,5 млн не работают.

Поддержка инвалидов

"Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами", - сказали в ПФР.

С середины 2020 года фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидом без подачи заявления. Это происходит в течение 10 дней после того, как информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов.

По данным ПФР, ежемесячную денежную выплату в размере 2 741,37 рубля получают инвалиды первой группы, 1 627,61 рубля инвалиды второй группы, 1 072,49 рубля инвалиды третьей группы и 1 627,61 рубля дети-инвалиды, в случае если они пользуются социальными услугами. В набор социальных услуг входят лекарства, санаторное лечение и проезд на лечение.

"Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тыс. рублей в месяц за уход", - добавили в ПФР.