Курские власти объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Выходной день объявили 31 декабря для государственных служащих Курской области, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Роман Старовойт. Курская область стала одной из первых среди регионов РФ, где в преддверии Нового года объявили выходной.

Накануне первым регионом РФ в этом году, где 31 декабря решили сделать выходным днем, стала Белгородская область. Позже подобное решение приняли во Владимирской области.

"Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря - рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - написал Старовойт.