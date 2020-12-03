{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Курские власти объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

Регион стал одним из первых в стране, где в преддверии Нового года объявили выходной

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Выходной день объявили 31 декабря для государственных служащих Курской области, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Роман Старовойт. Курская область стала одной из первых среди регионов РФ, где в преддверии Нового года объявили выходной.

Накануне первым регионом РФ в этом году, где 31 декабря решили сделать выходным днем, стала Белгородская область. Позже подобное решение приняли во Владимирской области.

"Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря - рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - написал Старовойт.

 

Теги
РоссияКурская областьНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
В Совфеде началась вакцинация от коронавируса
Участвовать в вакцинации будут 86 сенаторов
Читать полностью