В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения в работе кафе и ресторанов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дополнительные меры ограничения работы ресторанов и кафе в Москве на новогодние праздники, как это сделали в Санкт-Петербурге, вводить не планируется. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос (о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется", - сказал Ефимов.

Мэр Сергей Собянин ввел в Москве дополнительные ограничения с 13 ноября до 15 января. Среди них - перевод студентов на дистанционное обучение, их транспортные карты будут заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Мероприятия со зрителями, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а спортмероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором. Школьники 6-11-х классов с 19 октября уже перешли на дистанционку, продленную до 22 ноября. До конца ноября действует домашний режим для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку, а для посещения ночных клубов введены QR-коды.

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