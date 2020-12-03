Порядка 80 тыс. вакансий для инвалидов доступно на портале "Работа в России"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 80 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья представлены на портале "Работа в России". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"На сегодняшний день для инвалидов на портале доступно 80 тыс. вакансий, которые разместили организации со всей страны. Больше всего вакансий разместили работодатели из Санкт-Петербурга (около 4,5 тыс. вакантных рабочих мест), Краснодарского края (4,3 тыс.), Московской области (4 тыс.). Порядка 3,3 тыс. вакансий доступно в Москве. Информацию о 3 тыс. вакантных рабочих местах разместили работодатели Красноярского края и Челябинской области. Работодатели ищут инженеров, слесарей, швей, переводчиков, бухгалтеров и многих других специалистов. Есть и рабочие места с предоставлением жилья", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Роструд уделяет большое внимание развитию электронных сервисов для расширения возможностей трудоустройства инвалидов. Для данной категории граждан на портале реализована возможность выбора вакансии с учетом определенного ограничения функции жизнедеятельности (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.).

"Также доступен голосовой сервис, позволяющий гражданам с ограничениями по зрению пользоваться всем функционалом портала. При этом реализация возможности указания в резюме соискателя информации об инвалидности упрощает для работодателей процесс подбора работников на квотированные рабочие места", - подчеркнули в Роструде.

Третьего декабря отмечается Международный день инвалидов, который был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.