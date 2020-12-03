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Умерла Ирина Антонова
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В Москве простились с Ириной Антоновой

Из-за пандемии прощание организовано в закрытом формате
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Описание
© Артем Геодакян/ТАСС
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Михаил Терещенко/ТАСС
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© Артем Геодакян/ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова
© Артем Геодакян/ТАСС
Помощник президента РФ Владимир Мединский
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
© Артем Геодакян/ТАСС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© Артем Геодакян/ТАСС
Советник директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса
© Михаил Терещенко/ТАСС
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© Михаил Терещенко/ТАСС
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов
© Артем Геодакян/ТАСС
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Друзья и коллеги прощаются в четверг с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой. Из-за пандемии прощание проходит в закрытом формате. С 11:00 до 13:00 с Ириной Антоновой прощался коллектив музея.

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В знак траура колонны главного здания Пушкинского музея задрапированы черной тканью. У ворот музея лежат цветы. В Белом зале в 14:00 началось выступление народного артиста РФ Юрия Башмета и ансамбля "Солисты Москвы", которые исполнили музыкальное посвящение памяти Антоновой - произведения композиторов Генделя, Моцарта и Марчелло.

Проститься с Ириной Антоновой пришли сотрудники музея, друзья и коллеги. Среди тех, кто посетил панихиду, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народный артист РФ Евгений Миронов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также на прощание пришли генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и другие.

Теги
РоссияАнтонова, Ирина АлександровнаУмерла Ирина Антонова
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