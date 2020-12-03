В Пушкинском музее подготовили предложения об увековечивании памяти Ирины Антоновой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Целый ряд предложений об увековечивании памяти Ирины Антоновой, которая с 1945 года работала в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, возглавляла его в качестве директора, а в последние годы занимала пост его президента, подготовили в музее. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет.

"Руководство Пушкинского музея подготовило целый ряд предложений по увековечиванию имени Ирины Александровны, памяти о ней. Я не буду сейчас в эти предложения посвящать и озвучивать. В ближайшее время вы узнаете", - сказал он.

Мединский посетил прощание с Антоновой, которое проходит в музее с 11:00 в четверг. Ранее в музее сказали, что панихида из-за пандемии пройдет в закрытом формате. Помощник президента напомнил, что на протяжении нескольких лет Ирина Антонова возглавляла жюри конкурса фестиваля "Интермузей". "Мы ей передавали порядка ста работ финалистов для определения победителей, все это распределялось по членам жюри, внимательно изучалось. И каждый год получали обратно от Ирины Александровны все эти работы, ею прочитанные, с личными пометками. Мне вообще кажется, что она была единственным членом жюри, который во все погружался и все читал. Это такая старая профессиональная школа работника высочайшего уровня, специалиста, искусствоведа. Мне не с кем сравнить", - добавил он.

Ранее с предложением учредить на "Интермузее" премию имени Антоновой выступил директор Исторического музея Алексей Левыкин.

О смерти Антоновой стало известно 1 декабря. Директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС, что Антоновой не стало вечером 30 ноября. Причиной смерти в музее назвали коронавирус на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы. В пресс-службе сообщили, что Ирина Антонова, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем. Источник из окружения Антоновой рассказал ТАСС, что ее прах будет захоронен 4 декабря.