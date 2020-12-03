Всероссийское общество глухих активизирует работу со школьниками, имеющими нарушения слуха

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всероссийское общество глухих планирует создать отдельное направление в своей работе по повышению качества образования детей с нарушениями слуха. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент общества Станислав Иванов.

"Будем развивать волонтерские центры, работать с ребятами в школах и колледжах, проводить чемпионаты профмастерства и спортивные мероприятия", - сказал он, отметив, что подобный опыт организация получила в период пандемии коронавирусной инфекции. Иванов пояснил, что в настоящее время в учебных заведениях по всей стране не хватает почти 8 тыс. сурдопедагогов, не определен алгоритм использования жестового языка в обучающем процессе, многие педагоги не владеют родной для учеников жестовой речью, из-за чего уровень общего образования глухих и слабослышащих учеников "хромает", мотивация ребят снижается, а итоговые оценки не могут конкурировать с результатами других школьников. "Результат: меньше 20% выпускников школ продолжают образование в вузах или системе среднего профобразования, мы просто лишаем будущего этих ребят", - заметил Иванов.

В этой связи он высказался за межведомственную системную работу по подготовке специалистов и созданию новых образовательных технологий на основе передового международного опыта. "Очень важна работа в школах с детьми - профориентация, профилактика асоциального и криминального поведения, это все есть в наших планах", - подчеркнул Иванов.

Трудоустройство выпускников

Что же касается трудоустройства глухих и слабослышащих молодых людей, то пять лет назад для решения данной проблемы было создано международное движение DeafSkills. "Во многих профессиях после получения хорошего образования глухие могут добиться очень высоких результатов благодаря своей компенсационной талантливости", - продолжил Иванов. В качестве примера он привел такие профессии как ювелир, системный администратор, модельер, радиоинженер и сварщик. "Все это мы показываем обществу, работодателям: сотрудник с нарушениями слуха - это не социальное обременение, а эффективный и нужный для предприятия специалист", - уверен глава организации.

Он также напомнил, что годом ранее Всероссийским обществом глухих была создана программа для обучения HR-специалистов и руководителей предприятий, которые могут и хотят взять на работу инвалидов по слуху. "На тренинге доходчиво объясняется, с какими проблемами может столкнуться работодатель и как таких проблем избежать. Обучили нескольких руководителей одной из торговых сетей и результат не заставил себя ждать - все кандидаты были трудоустроены и успешно работают", - заключил Иванов.

Привлечь молодежь

Вместе с тем он констатировал, что привлечь молодежь в общественную организацию является большой проблемой. "Вообще молодежь в последнее время не стремится вступать в общественные организации, это общемировая тенденция, но для ребят с нарушениями слуха всероссийское общество может и должно стать опорой, поддержкой и точкой роста", - уверен Иванов. В частности, ребятам нужна помощь с получением образования, трудоустройством, приобретением лидерских навыков. "Кроме того, не будем скрывать, подросткам и молодым людям с нарушениями слуха нужно особое внимание, определенная воспитательная работа, которая убережет их от ошибок и вовлечения в криминальные истории", - убежден он.

Эффективные технологии

Говоря о перспективах внедрения современных технологий, глава организации отметил, что сейчас специалистами прорабатывается вопрос о формировании общей научно-производственной программы, в том числе по созданию серии современных вспомогательных интеллектуальных систем для глухих и слабослышащих. "Эти устройства можно было бы объединить в единую социально-цифровую сеть для профессиональной коммуникации и доступа к образовательному контенту", - пояснил Иванов. В частности, речь идет о системах искусственного интеллекта и машинного обучения на базе смартфонов, имплантах с нейроинтерфейсами, табло, сигнализаторах и настольных коммуникационных системах для общественных мест. Как ожидается, именно Всероссийское общество глухих может в экспериментальном режиме выступить квалифицированным заказчиком таких программ.