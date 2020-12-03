Чижов заявил, что продвижение "Спутника V" в Евросоюзе не является для России самоцелью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не считает продвижение вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза самоцелью, первоочередной задачей является обеспечение вакциной граждан РФ. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Продвижение нашей вакцины ["Спутник V"] на территории Евросоюза - это не самоцель для России и для наших производителей. - сказал он. - Главная задача - обеспечить вакцинами население России"

Второй задачей для РФ, по словам Чижова, является обеспечение производства российской вакцины в тех странах, которые в этом заинтересованы. "Таких стран более 20 уже - от Белоруссии до Бразилии", - добавил дипломат.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.