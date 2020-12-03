В Петербурге за время пандемии от коронавируса умерли пять беременных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией привело к смерти пяти беременных женщин в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина. В четырех случаях детей удалось спасти.

"Комитет по здравоохранению зарегистрировал пять официальных случаев, где основной причиной смерти [беременных женщин] явилась коронавирусная инфекция", - рассказала Панютина.

Заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра № 1 Ульяна Шипулина добавила, что новорожденного не удалось спасти только в одном из них, так как ситуация развивалась быстро и критично. Всего же, по ее словам, за время существования регионального консультативного центра - с 30 марта - на учет с выявленным коронавирусом поставили 806 беременных, четверть из которых были в тяжелом состоянии "То есть, это пациентки, которые потребовали интенсивной терапии, в том числе 14 пациенток потребовали инвазивной вентиляции легких", - пояснила Шипулина. Она добавила, что за это время родили уже 350 женщин, среди них шесть случаев двоен.

"Внутриутробный путь заражения не подтвержден, в принципе его не существует. Единственное, что во время заболевания иногда, особенно при тяжелых формах инфекции, приходится рассматривать вопрос о досрочном родоразрешении в интересах мамы, чтобы она могла продолжить интенсивное лечение, потому что не все препараты и не все методы мы можем использовать для беременных женщин", - добавила специалист.

Панютина отметила, что всех новорожденных, у чьих матерей подозревается или подтвержден коронавирус, дважды тестируют на наличие вируса. За время пандемии выявили 52 случая заражения среди младенцев.

"Большая часть детей переносят это как носительство, переживает в легкой форме. Основной путь - контактный. Например, если не знаем статус мамы, не разлучили маму с новорожденным", - отметила Панютина.

О ситуации в городе

По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5 668. За последние сутки в городе выявили 3 692 случая заражения.