Медведев: рост миграции мешает полноценному оказанию услуг по соцобеспечению россиян

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение граждан России.

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям", - сказал он в четверг на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

"Надо подумать о дополнительной поддержке систем социального обеспечения в регионах с большим количеством мигрантов", - предложил зампред Совбеза РФ.

Этноконфессиональные конфликты

Медведев потребовал наладить в России прогнозирование конфликтов между местными жителями и мигрантами. "[Нужно] наладить эффективную работу по прогнозированию этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами", - подчеркнул Медведев.

"Зачастую это видно невооруженным взглядом, поскольку тот ли иной клубок противоречий нарастает, назревает и в какой-то момент происходит "взрыв", - пояснил он. - Иными словами, зачастую это поддается прогнозированию, этим надо заниматься".

Говоря о чувствительности этой темы, Медведев напомнил о недавних жестоких терактах, совершенных в Европе на религиозной почве. "Мы не можем допустить, чтобы в России из-за действий экстремистов и различных радикальных сил проливалась кровь", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Среди землячеств и национальных диаспор в России "промышляют" эмиссары международных террористов, констатирует Медведев. "В среде национальных диаспор, в землячествах пытаются промышлять и, надо сказать, небезуспешно, представители этнических преступных группировок, а также эмиссары международных террористических организаций", - заявил, отметив, что все это - большой фронт работы для МВД и ФСБ.

"Проблема в том, что представители национальных объединений и местные жители нередко обвиняют друг друга в ксенофобии, в разжигании конфликтов, столкновения, естественно, провоцируются теми же самыми интернет-материалами, которые открыто пропагандируют, к сожалению, ненависть на национальной и религиозной почве", - сказал Медведев.