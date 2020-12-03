В Госдуме предложили обязать телеканалы снабжать выступления президента сурдопереводом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий телеканалы сопровождать заявления и публичные выступления президента переводом на русский жестовый язык (сурдопереводом). Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Принимая во внимание важность создания для людей с инвалидностью по слуху необходимых условий для адаптации в обществе, подготовлен настоящий проект федерального закона, который предусматривает включение в перечень лицензионных требований при осуществлении телевизионного вещания и радиовещания… требования к лицензиатам - вещателям телеканалов об обеспечении доступности для инвалидов по слуху заявлений и публичных выступлений президента РФ", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

По словам Миронова, сейчас телеканалы обязаны сопровождать сурдопереводом 5% своих программ. "Это очень мало, хотя многие каналы не соблюдают даже эти скромные требования. Начинается хаос. В мой адрес поступило огромное количество жалоб и обращений граждан из-за того, что весной многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о введении карантина (режима самоизоляции - прим. ТАСС)", - цитирует политика его пресс-служба.