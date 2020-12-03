Впервые с апреля. В США за сутки из-за коронавируса умерло рекордное число заразившихся

В Северной и Южной Америке, помимо США, тенденция к росту смертности по сравнению с октябрем-ноябрем наблюдается в Бразилии, где ежедневно регистрируется 600-700 летальных исходов, и в Мексике, где за последние семь дней четырежды фиксировалось свыше 800 смертей в сутки. В Аргентине и Колумбии смертность, напротив, уменьшилась вдвое, а в Перу - даже на порядок.

Всего же в мире за период пандемии умерли почти 1,5 млн заразившихся коронавирусом.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американские медики зарегистрировали рекордное число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией: по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, за 24 часа умерли 3 157 пациентов с COVID-19. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 15 апреля, когда в течение 24 часов из-за коронавируса умерли в США 2 752 человека.

В Старом Свете рост смертности наиболее заметен в восточноевропейских странах. Весной и летом там регистрировалось не более полусотни смертей в сутки - в Польше, например, всего 40 против 600 сейчас. При этом западноевропейским странам, которые также столкнулись с резким ростом заболеваемости, пока удается удерживать смертность на уровне средних показателей весенней вспышки.

В Индии, которая остается главным очагом коронавирусной инфекции в Азии, смертность по сравнению с пиковыми значениями сентября снизилась более чем в два раза - до уровня 500 летальных исходов в сутки. В Иране пик смертности пришелся на вторую половину ноября, после чего началось снижение - с 480 до 360 смертей в день.

По общему числу умерших из-за коронавируса лидером остаются США, где зарегистрировано свыше 273,8 тыс. летальных исходов. Далее следуют Бразилия (174,5 тыс.), Индия (138,6 тыс.), Мексика (107,5 тыс.), Великобритания (59,7 тыс.), Италия (57 тыс.), Франция (53,8 тыс.), Иран (почти 49 тыс.) и Испания (около 45,8 тыс.). Замыкает десятку Россия (41,6 тыс.).

Показатели смертности

Если рассчитывать смертность пропорционально населению, то мировым лидером оказывается Бельгия - там на 1 млн жителей приходится более 1,4 тыс. летальных исходов. В Перу этот показатель также высок - более 1 тыс.

Среди стран с наибольшими значениями этого показателя Испания (979 смертей на 1 млн жителей), Италия (944), Великобритания (877), Северная Македония (876), Аргентина (863), США (843), Мексика (831), Бразилия (819), Чили (805), Чехия (795) и Колумбия (726).

В целом смертность в небольших европейских странах оказывается выше, чем в густонаселенных государствах Азии или странах Центральной Америки, входящих в топ-50 наиболее затронутых коронавирусом стран. Например, в Швеции насчитывается 689 умерших на 1 млн жителей, в Болгарии - 628, в Румынии - 608, в Швейцарии - 581, в Нидерландах - 554, в Венгрии - 533, в Польше - 481, тогда как в Ираке - 304, в Саудовской Аравии - 169, а в Бангладеш, Индонезии и Филиппинах - меньше сотни.

В Иране, входящем в топ-10 по количеству умерших, на 1 млн жителей приходится 580 летальных исходов, в России - 281, в Индии - 100.