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Пандемия COVID-19

В Совфеде началась вакцинация от коронавируса

Участвовать в вакцинации будут 86 сенаторов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Организованная вакцинация сенаторов от коронавируса вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона" началась в подведомственных поликлиниках Совета Федерации, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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"Организованная вакцинация началась с конца прошлой недели. 86 сенаторов изъявили желание участвовать в вакцинации, не всем однозначно рекомендуется (в силу возраста или наличия хронических заболеваний - прим. ТАСС) принимать участие в вакцинации. В любом случае окончательное решение будет принимать каждый сенатор с учетом рекомендаций медиков", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что вакцинацию проходят по несколько человек в день, каждый из членов палаты будет вакцинироваться дважды с разницей в три недели.

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