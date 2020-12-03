ВОЗ изучает вопрос о введении электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам-членам выдавать переболевшим COVID-19 гражданам "паспорта иммунитета", однако считает возможным внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок. Об этом в четверг на брифинге заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта.

"Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации", - отметил Датта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".