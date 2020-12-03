Учреждения допобразования Ивановской области заработают для школьников младшего звена

ТАСС, 3 декабря. Учреждения дополнительного образования для дошкольников и учащихся 1-4 классов, которые ранее были закрыты из-за пандемии, возобновят работу с 4 декабря в Ивановской области. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил журналистам директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

"В среде дошкольного образования, младшего школьного звена - по результатам тестирования в детских садах мы практически не выявили больных людей. И с момента выхода с продолжительных трехнедельных каникул проанализировали сейчас ситуацию, нет подъема заболеваемости ни по респираторным заболеваниям, ни по коронавирусу среди детей младшего возраста, поэтому оперативным штабом принято решение открыть дополнительное образования для дошкольников и школьников младшего звена с 1 по 4 класс", - сказал он.

Фокин уточнил, что соответствующие поправки будут внесены в указ губернатора 3 декабря.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, действия вступают в силу с 4 декабря.

Глава Депздрава области также подчеркнул, что смягчение ограничений в ближайшее время не планируется среди старших школьников. По словам Фокина, выборочное тестирование на коронавирус пассажиров и водителей общественного транспорта в Иванове показало, что каждый десятый человек имеет положительный результат теста на ковид. Кроме того, положительный тест на коронавирус показало тестирование у более 40% пациентов с ОРВИ в регионе. В исследовании приняли участие 613 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, в Ивановской области с начала пандемии зарегистрировано 16 306 случаев заражения, 11 851 человек выздоровел, отмечено 262 летальных случая.