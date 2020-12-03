Центр им. Чумакова подготовил площадку для производства с февраля вакцины от коронавируса

Руководитель Центра им. Чумакова также отметил, что клинические исследования вакцины идут очень хорошо.

"Мы подготовили производственную площадку для начала производства с февраля 2021 года собственной вакцины против коронавирусной инфекции", - сказал он.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) подготовил производственную площадку для начала масштабного производства собственной вакцины от коронавирусной инфекции с февраля 2021 года, сообщил ТАСС директор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в четверг.

"На днях мы получили разрешение Минздрава РФ на продолжение и расширение клинических исследований нашей вакцины. Для этого мы привьем еще 200 добровольцев, в соответствии с международными требованиями к проведению клинических исследований", - сказал он.

Ученый отметил, что в основе созданной в Центре им. Чумакова цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса "лежит 300-летний мировой опыт".

"Мы разработали нашу вакцину, используя колоссальный многовековой мировой опыт создания вакцин с использованием целого мертвого (инактивированного) вируса. Фактически нашу технологию можно назвать в полной мере классической, с очень хорошей историей применения. Безопасность нашей вакцины подтверждена тем, что во время клинических исследований никаких негативных побочных эффектов у участников, я имею в виду повышение температуры, лихорадку, зафиксировано не было",- отметил ученый.

О центре имени Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).