Путин пообещал оказать всю необходимую поддержку сборной России на чемпионате Cybathlon

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Российские власти будут делать все необходимое, чтобы поддержать национальную сборную на следующем чемпионате Cybathlon, который проводится для спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты. Об этом заявил президент Владимир Путин в среду на встрече в режиме видеоконференции с инвалидами и представителями общественных организаций.

При этом важно поддержать и производителей таких устройств, в том числе колясок, отметил глава государства.

Один из участников мероприятия напомнил, что ранее президент давал поручение обеспечить участие сборной России в международных соревнованиях по кибатлетике Cybathlon в 2020 году. Он отметил, что сборная страны смогла выступить достойно и улучшить результаты по сравнению с прошлым чемпионатом, причем во многом ей удалось это сделать благодаря хорошо организованной подготовке. Участник встречи также попросил Путина дать Минпромторгу России поручение обеспечить подготовку к соревнованиям 2024 года.

"Безусловно, все будем делать для того, чтобы поддержать нашу сборную и на следующих соревнованиях, в цикле 2021-2024 годов, - отреагировал президент. - И, разумеется, нужно сделать все, чтобы поддержать и наших производителей колясок".

Глава государства также обратился к руководителю Минпромторга Денису Мантурову с вопросом, заложена ли в планы поддержка таких проектов. Получив утвердительный ответ, Путин сказал "хорошо" и обратился к представителям сборной, пожелав им успехов.

Cybathlon является аналогом Олимпийских игр для спортсменов с киберпротезами. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту.