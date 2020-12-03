Школьники собрали за неделю почти 40 тонн макулатуры в ходе всероссийской акции #БумБатл

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 40 тонн макулатуры собрали школьники в 25 регионах в ходе всероссийской акции #БумБатл, которая началась 25 ноября в поддержку нацпроекта "Экология". Об этом сообщает в четверг пресс-служба некоммерческой организации "Национальные приоритеты", которая выступила инициатором акции.

"В первую неделю всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл в оргкомитет поступило 40 заявок от школ из 25 субъектов РФ. Суммарное количество сырья, сданного в рамках акции, на утро 3 декабря составило 39 315 кг. В пересчете на привычные аналогии, участники акции спасли уже 780 деревьев, или около 8 га леса, сэкономили почти 800 тыс. литров воды и предотвратили выброс в атмосферу более 66 тонн углекислого газа", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули организаторы акции, пригодное для переработки вторсырье получит новую жизнь. Ежегодно полигоны страны пополняют почти 70 млн тонн отходов. Их площадь ежегодно увеличивается на 10% и суммарно превышает 4 млн га. Если объединить все свалки страны, они полностью покроют Москву и Санкт-Петербург.

"Макулатура - крайне ценный ресурс, потому что из нее можно делать новые предметы. Но проблема бумаги в том, что это довольно чувствительное сырье, больше всего страдает от попадания пищевых отходов - пачкается, отсыревает, из-за чего часть бумаги и картона теряет потребительские свойства и не принимается на переработку. Важно разделять отходы дома и отправлять все вторсырье сухим и чистым в "синий" контейнер, чтобы сырье сохранило все свои полезные свойства. Поэтому для нас так важна акция, потому что она приучает к сбору и переработке бумаги", - заявила Елена Вишнякова, заместитель генерального директора "Эколайн", компании-партнера проекта по вывозу и переработке макулатуры.

Она также пояснила, что на мусоросортировочном заводе макулатуру разбирают на три фракции: картон, белая бумага и микс. По отдельности их загружают в автоматический пресс, из которого выходят плотные кипы, удобные для хранения и транспортировки. Как только накапливается крупная партия вторсырья, ее отправляют на перерабатывающее предприятие.

Акция по сбору макулатуры #БумБатл началась в российских школах 25 ноября, она продлится до 10 декабря, в том числе в виде соревнования в соцсетях. По итогам акции будут определены победители, для которых будут организованы онлайн-встречи с популярными среди молодежи блогерами соцсетей Instagram и TikTok, неравнодушными к теме экологии и готовыми поделиться личным опытом раздельного сбора отходов. Также будет составлен рейтинг самых результативных школ страны по количеству собранной макулатуры. Акция проходит в поддержку национального проекта "Экология", согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее половины бытовых отходов. При этом макулатура, будучи ценным для переработки сырьем, занимает сегодня пятую часть в общем потоке отходов.